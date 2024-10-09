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В Нахчыване за 9 месяцев предпринимателям выдано 76 лицензий

В Нахчыване за 9 месяцев предпринимателям выдано 76 лицензий В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) предпринимателям выдано 76 лицензий.
Бизнес
9 октября 2024 г. 11:52
В Нахчыване за 9 месяцев предпринимателям выдано 76 лицензий

В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) предпринимателям выдано 76 лицензий.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики НАР, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов.

По его словам, за счет этих лицензий в госбюджет уплачено 43,6 тыс. манатов.

"За 9 месяцев в реестре зарегистрировано 3 307 разрешений, выданных соответствующими учреждениями автономной республики, что в 11,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления в бюджет от выданных разрешений увеличились в 2,1 раза по сравнению с показателями января-сентября 2023 года", - сказал он.

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