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В Нахчыване за 8 месяцев выдано более 7 тысяч сертификатов "ASAN İmza"

В Нахчыване за 8 месяцев выдано более 7 тысяч сертификатов "ASAN İmza" 16:16
Бизнес
6 сентября 2024 г. 16:53
В Нахчыване за 8 месяцев выдано более 7 тысяч сертификатов ASAN İmza

В Нахчыванской Автономной Республике за январь-август этого года выдано 7 053 сертификата "ASAN İmza" по 3 872 обращениям.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе при Минэкономики, за 8 месяцев центры обслуживания налогоплательщиков приняли 28 165 человек и оказали 37 352 услуги по вопросам налогового законодательства, учёта, регистрации, деклараций и текущих платежей. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в отчетный период налогоплательщикам отправлено 354 613 уведомлений различного характера, проведено 62 встречи и оказано 454 адресных услуги.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 8 ayda 7 mindən çox "ASAN İmza" sertifikatı verilib

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