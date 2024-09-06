В Нахчыване за 8 месяцев выдано более 7 тысяч сертификатов "ASAN İmza"

16:16

В Нахчыванской Автономной Республике за январь-август этого года выдано 7 053 сертификата "ASAN İmza" по 3 872 обращениям.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе при Минэкономики, за 8 месяцев центры обслуживания налогоплательщиков приняли 28 165 человек и оказали 37 352 услуги по вопросам налогового законодательства, учёта, регистрации, деклараций и текущих платежей. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в отчетный период налогоплательщикам отправлено 354 613 уведомлений различного характера, проведено 62 встречи и оказано 454 адресных услуги.