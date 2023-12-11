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В Нахчыване вдвое увеличилось число зарегистрированных налогоплательщиков

В Нахчыване вдвое увеличилось число зарегистрированных налогоплательщиков Благодаря созданной в Нахчыванской Автономной Республике благоприятной бизнес-среде и внедрению современного налогового администрирования, число вновь зарегистрированных налогоплательщиков по состоянию на 1 декабря текущего года увеличилось вдвое по сравн
Бизнес
11 декабря 2023 г. 17:11
В Нахчыване вдвое увеличилось число зарегистрированных налогоплательщиков

Благодаря созданной в Нахчыванской Автономной Республике благоприятной бизнес-среде и внедрению современного налогового администрирования, число вновь зарегистрированных налогоплательщиков по состоянию на 1 декабря текущего года увеличилось вдвое по сравнению с началом года.

Об этом в заявлении местному бюро Report заявил заместитель министра экономики Нахчывана, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов.

По его словам, за отчетный период количество вновь зарегистрированных объектов увеличилось в 2,3 раза, число активных налогоплательщиков - на 19%, число плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) - на 39%, количество зарегистрированных POS-терминалов - на 28%, количество открывшихся банковских счетов - на 22%, оборот по безналичным операциям - в 2,8 раза.

А.Исмаилов добавил, что в настоящее время в Автономной Республике функционирует ряд частных учреждений, в том числе 22 учебных заведения - один частный университет и 21 подготовительный курс.

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