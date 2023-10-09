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В Нахчыване в мае-сентябре выдано около 4 тысяч сертификатов ASAN Imza

В Нахчыване в мае-сентябре выдано около 4 тысяч сертификатов ASAN Imza Центр обслуживания налогоплательщиков Государственного налогового управления Нахчывана при Министерстве экономики, введенный в эксплуатацию в мае этого года, в период с мая по сентябрь выдал около 3 700 сертификатов ASAN Imza по 1 547 обращениям.
Бизнес
9 октября 2023 г. 17:19
В Нахчыване в мае-сентябре выдано около 4 тысяч сертификатов ASAN Imza

Центр обслуживания налогоплательщиков Государственного налогового управления Нахчывана при Министерстве экономики, введенный в эксплуатацию в мае этого года, в период с мая по сентябрь выдал около 3 700 сертификатов ASAN Imza по 1 547 обращениям.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это соответственно в 4,4 раза и в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за отчетный период в центре оказано 11 850 услуг по вопросам налогового учета и регистрации, составлению деклараций, расчету текущих налоговых платежей и пр., что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda may-sentyabr aylarında 4 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

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