В Нахчыване в мае-сентябре выдано около 4 тысяч сертификатов ASAN Imza

Центр обслуживания налогоплательщиков Государственного налогового управления Нахчывана при Министерстве экономики, введенный в эксплуатацию в мае этого года, в период с мая по сентябрь выдал около 3 700 сертификатов ASAN Imza по 1 547 обращениям.

Центр обслуживания налогоплательщиков Государственного налогового управления Нахчывана при Министерстве экономики, введенный в эксплуатацию в мае этого года, в период с мая по сентябрь выдал около 3 700 сертификатов ASAN Imza по 1 547 обращениям.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, это соответственно в 4,4 раза и в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за отчетный период в центре оказано 11 850 услуг по вопросам налогового учета и регистрации, составлению деклараций, расчету текущих налоговых платежей и пр., что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.