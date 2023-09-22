В Нахчыване в мае-августе выявлено около 13 тыс. случаев уклонений от учета

В мае-августе 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике проведено уточнение учетных данных на 4 691 объекте, в ходе которой путем сравнения фактических учетных данных налогоплательщиков и данных в базе налоговых органов было выявлено 12 542 уклонения

В мае-августе 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике проведено уточнение учетных данных на 4 691 объекте, в ходе которой путем сравнения фактических учетных данных налогоплательщиков и данных в базе налоговых органов было выявлено 12 542 уклонения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

В период уточнения данных с учета снят 361 контрольно-кассовый аппарат (ККА) старого поколения, обеспечено внедрение 279 ККА нового поколения и 302 POS-терминалов.