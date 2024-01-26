В Нахчыване в качестве резидентов зарегистрированы две турецкие компании

14:18

Турецкие компании Özgün Inşaat и Ihlas Holding зарегистрированы в качестве резидентов в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом в интервью журналистам заявил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация франчайзинга Азербайджана" Джамид Мовсумов.

"Сегодня главной целью является объединение иностранных инвесторов и местных предпринимателей и создание новые инвестиционных возможностей в Нахчыване. Сегодня мы находимся здесь с группой инвесторов из Китая, Турции и Азербайджана. Основной целью группы является зеленая энергия, инвестиции в альтернативные источники энергии, активное участие в развитии сельского хозяйства, IT-технологий и строительстве промышленных предприятий”, - отметил он.

По словам председателя, было принято решение зарегистрировать две компании – Ozgün Inşaat и Ihlas Holding - в качестве резидентов в Нахчыване.

Он отметил, что в марте запланирован визит в НАР японских и турецких компаний, действующих в сельскохозяйственном секторе: “Кроме того, в апреле мы планируем организовать в Азербайджане экономический форум с участием иностранных и отечественных компаний”.