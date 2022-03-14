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В Нахчыване таможенники изъяли около 100 кг героина

В Нахчыване таможенники изъяли около 100 кг героина Государственный таможенный комитет Нахчыванской Автономной Республики пресек еще одну попытку контрабанды наркотиков.
Бизнес
14 марта 2022 г. 16:08
В Нахчыване таможенники изъяли около 100 кг героина

Государственный таможенный комитет Нахчыванской Автономной Республики пресек еще одну попытку контрабанды наркотиков.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ведомство.

При досмотре на контрольно-пропускном пункте "Джульфа" на государственной границе с помощью рентгеновского устройства транспортного средства марки Scania с государственным регистрационным знаком 63AA195/63АА196, перевозившего сырье ПВХ в Болгарию транзитом через территорию автономной республики, и, которым управлял гражданин Ирана, в топливном баке были замечены подозрительные изображения.
В ходе проверки в искусственном тайнике топливного бака было обнаружено в общей сложности 97,8 кг наркотического средства - героина.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного кодекса (контрабанда) АР.

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