​В Нахчыване состоялась выставка возможностей производства и экспорта и бизнес-форум

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Нахчыванской Автономной Республике состоялась первая выставка провинции Западный Азербайджан "Возможности производства и экспорта".

Как сообщили Report в Генеральном консульстве Ирана в Нахчыване, на церемонии открытия приняли участие генеральный консул Ирана в Нахчыване Мансур Айром, заместитель губернатора Западного Азербайджана по политическим вопросам Алиреза Радфер, первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АО Азер Зейналов, министр экономики и промышленности Фамиль Сеидов, министр сельского хозяйства Эльшад Алиев и другие официальные лица.

Выступивший на церемонии открытия Мансур Айром, коснувшись вопроса темпов развития двусторонних связей отметил, что главы обоих государств выступают за углубление связей, эта выставка была впервые организована в Нахчыване благодаря усилиям ответственных лиц с обеих сторон и станет новым этапом взаимного сотрудничества.

В рамках выставки состоялся бизнес-форум с участием владельцев компаний и предприятий, представленных на выставке. На форуме состоялись обсуждения по вопросам прошлых торговых связей, существующих препятствий, путей урегулирования проблем, выслушаны мнения предпринимателей.

Министр экономики и промышленности Нахчыванской АО Фамиль Сеидов в своем выступлении отметил, что ранее Иран занимал первое место по объему торговли с Нахчываном, однако из-за определенных проблем сейчас переместился на пятое место.

Министр также добавил, что сейчас Нахчыванская АО имеет торговые связи с 42 странами, вложено 7 млрд. инвестиций, созданы условия для сотрудничества с зарубежными странами в сфере бизнеса.

Отметим, что это первый бизнес-форум такого формата между предпринимателями Ирана и Нахчывана.