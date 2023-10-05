В Нахчыване проводится Карьерный форум

Сегодня в городе Нахчыване впервые проводится Карьерный форум под девизом "Новые возможности на древней земле".

Сегодня в городе Нахчыване впервые проводится Карьерный форум под девизом "Новые возможности на древней земле".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, организатором мероприятия выступает Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках форума пройдут три панельные дискуссии с участием четырех местных и двух зарубежных спикеров.

В форуме принимают участие представители государственного и частного секторов, карьерные консультанты, специалисты по кадрам, менторы по развитию и предприниматели.

Цель мероприятия - подготовка профессиональных кадров, удовлетворение потребности в кадрах, развитие профессиональных навыков.