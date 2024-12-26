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В Нахчыване пройдет Тюркский бизнес-форум 

В Нахчыване пройдет Тюркский бизнес-форум  В Нахчыване пройдет Тюркский бизнес-форум 
Бизнес
26 декабря 2024 г. 12:26
В Нахчыване пройдет Тюркский бизнес-форум 

В следующем году в Нахчыване будет организован Тюркский бизнес-форум.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Объединения палат и бирж Турции Рифат Хисарджиклыоглу на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

"Мы планировали провести данное мероприятие 3 октября, но в тот день проходило мероприятие в связи с 15-летием создания Организации тюркских государств. Поэтому бизнес-форум был перенесен", - отметил он.

Хисарджиклыоглу также сообщил, что при организации Азербайджана может быть проведено мероприятие по Зангезурскому коридору, которое соберет представителей бизнеса стран тюркского мира.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Türk Biznes Forumu keçiriləcək

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