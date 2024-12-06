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В Нахчыване проходит встреча с предпринимателями

В Нахчыване проходит встреча с предпринимателями Сегодня в Нахчыване проходит встреча с предпринимателями на тему "Платформа диалога государство-бизнес и будущие перспективы".
Бизнес
6 декабря 2024 г. 12:04
В Нахчыване проходит встреча с предпринимателями

Сегодня в Нахчыване проходит встреча с предпринимателями на тему "Платформа диалога государство-бизнес и будущие перспективы".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие организовано Министерством экономики, Государственной налоговой службой и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей).

На встрече обсуждаются развитие предпринимательства в Нахчыване, налоговые льготы и другие механизмы поддержки в рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Предусматривается укрепление сотрудничества между субъектами предпринимательства и определение новых возможностей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda sahibkarlarla görüş keçirilir

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