В Нахчыване проходит встреча с предпринимателями

Сегодня в Нахчыване проходит встреча с предпринимателями на тему "Платформа диалога государство-бизнес и будущие перспективы".

Сегодня в Нахчыване проходит встреча с предпринимателями на тему "Платформа диалога государство-бизнес и будущие перспективы".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие организовано Министерством экономики, Государственной налоговой службой и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей).

На встрече обсуждаются развитие предпринимательства в Нахчыване, налоговые льготы и другие механизмы поддержки в рамках "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Предусматривается укрепление сотрудничества между субъектами предпринимательства и определение новых возможностей.