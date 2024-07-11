В Нахчыване приватизировано 12 нежилых помещений

Центр организации аукционов при Государственной службе по вопросам имущества Министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики провел сегодня аукцион, на котором были приватизированы 12 нежилых помещений.

Центр организации аукционов при Государственной службе по вопросам имущества Министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики провел сегодня аукцион, на котором были приватизированы 12 нежилых помещений.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на аукцион были выставлены 13 нежилых помещений, находящихся в государственной собственности, в 7 населенных пунктах Автономной Республики.

Следующий аукцион пройдет 16-18 июля. На аукционах планируется передача в частную собственность 8 земельных участков по 7 муниципалитетам автономной республики, 13 нежилых помещений по 6 населенным пунктам, а также сдача в аренду двух земельных участков.