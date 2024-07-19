В Нахчыване приватизировано 10 нежилых участков

На очередном аукционе Центра организации аукционов при Государственной службе по вопросам имущества Министерства экономики Нахчыванской АР приватизированы 10 нежилых участков.

На очередном аукционе Центра организации аукционов при Государственной службе по вопросам имущества Министерства экономики Нахчыванской АР приватизированы 10 нежилых участков.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на торги выставлены принадлежащие государству 13 нежилых участков. относящихся к различным служебным сферам, в 6 жилых массивах Бабекского и Шахбузского районов.

Были предприняты необходимые меры для обеспечения прозрачности и конкурентности аукциона, процесс записывался на видео. 10 нежилых участков проданы, по трем - покупателей не было.