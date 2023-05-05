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В Нахчыване открылся Центр обслуживания налогоплательщиков

В Нахчыване открылся Центр обслуживания налогоплательщиков В городе Нахчыван состоялось открытие Центра обслуживания налогоплательщиков.
Бизнес
5 мая 2023 г. 17:03
В Нахчыване открылся Центр обслуживания налогоплательщиков

В городе Нахчыван состоялось открытие Центра обслуживания налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, в церемонии приняли участие начальник структуры Орхан Назарли, премьер-министр Автономной Республики Сабухи Мамедов, начальник Государственной налоговой службы Нахчыванской АР Аббас Исмайлов.

В Центре обслуживания налогоплательщиков предпринимателям будут предоставлены услуги по ведению налогового учета, применению налогового законодательства, составлению и отправке налоговых деклараций, осуществлению электронного обмена документами между налогоплательщиками и налоговым органом, выдаче сертификатов Asan Imza.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzi açılıb

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