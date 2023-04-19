В Нахчыване откроется офис KOBİA

В Нахчыване откроется офис Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

В Нахчыване откроется офис Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Как сообщает западное бюро Report, об этом говорилось на организованной KOBİA и Министерством экономики Нахчыванской Автономной Республики встрече с предпринимателями в Нахчыванском бизнес-центре.

На встрече принимали участие председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, министр экономики Нахчыванской АР Тапдыг Алиев, сотрудники агентства, министерства, предприниматели.

В рамках мероприятия были проведены обсуждения по созданию офиса KOBİA в НАР, заслушаны предложения предпринимателей.