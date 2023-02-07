В Нахчыване обсуждено развитие предпринимательства

Развитие предпринимательства в Нахчыване обсуждалось в рамках визита делегации представителей государственных структур и предпринимателей, возглавляемой министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Развитие предпринимательства в Нахчыване обсуждалось в рамках визита делегации представителей государственных структур и предпринимателей, возглавляемой министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как сообщает Report, выступая на мероприятии полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли отметил, что реализуемые под руководством главы государства социально-экономические реформы сформировали фундамент для нового этапа развития региона.

Приоритетными направлениями в этом контексте являются совершенствование управления, обеспечение прозрачности, эффективное использование экономических ресурсов и развитие частного сектора.

В связи с этим особую значимость приобретают государственно-частное партнерство, нахождение путей решения возникающих трудностей, поддержка инициатив в этом направлении. До сведения предпринимателей было доведено, что для развития частного сектора будут предприняты решительные меры, а для устранения недочетов в этой области намечена реализация более эффективных мер.

Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что на фоне глобальных вызовов под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане обеспечены устойчивое экономическое развитие, макроэкономическая стабильность. А в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана повысился его экономический потенциал.

В стране постоянно улучшается деловая и инвестиционная среда, совершенствуется законодательство, развивается взаимодействие государства и бизнеса.

Обеспечение удобного и системного доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, применение налоговых, социальных и других льгот, совершенствование механизмов стимулирования инвестиций и другие шаги создали благоприятную почву для развития в стране бизнес-деятельности.

В соответствии с поручением главы государства, идет подготовка программы социально-экономического развития Нахчывана и стратегических проектов, в рамках которых планируется создание новых рабочих мест, что будет способствовать формированию цепочки экономического развития.

Было отмечено, что для обеспечения устойчивого, стабильного экономического развития и повышения уровня благосостояния населения планируется реализация шагов по эффективному использованию богатых ресурсов в сферах горнодобывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики, торговли, человеческого потенциала, развитию бизнеса в соответствии с современными требованиями, повышению экспортного потенциала региона и другие мероприятия.

Открытие Зангезурского коридора будет способствовать превращению Нахчывана в значимый транспортный узел и, в целом, создаст условия для повышения роли Азербайджана как международного логистического центра.

Было подчеркнуто, что в число основных задач входит преодоление трудностей в социально-экономической сфере Нахчывана, в особенности в частном секторе.

В этом плане была особо отмечена значимость открытия в Нахчыване филиалов финансовых структур, расширения охвата применения льготного кредитования, гарантирования и других механизмов поддержки, создания условий для использования предпринимателями льгот и привилегий, налаживания их сотрудничества с Агентством развития малого и среднего бизнеса, AZPROMO и другими организациями, а также иных направленных на развитие и совершенствование мероприятий. В этом направлении важна организация совместной и скоординированной работы профильных структур.

Премьер-министр НАР Сабухи Мамедов подчеркнул значимость реформ для достижения поставленных целей, в том числе по повышению рентабельности в ряде сфер, совершенствованию и расширению деятельности субъектов предпринимательства, производству экспортоориентированной и конкурентоспособной продукции, повышению транспортных и логистических возможностей, а также развитию торговых связей, реализации различных взаимовыгодных проектов, энергетическому сотрудничеству, упрощению таможенных процедур с соседними государствами, особенно с Турцией.

Министр экономики автономии Тапдыг Алиев проинформировал о текущей ситуации в экономике Нахчывана, экономическом потенциале региона, деловой среде и реализуемых в экономической сфере мероприятиях.

На встрече обсуждались вопросы, с которыми сталкиваются представители частного сектора Нахчывана, были выслушаны предложения предпринимателей.