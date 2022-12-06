В Нахчыване обсудили реформы в таможенной системе

Реформы в таможенной системе ведутся по нескольким направлениям, реализуются серьезные преобразования как в структуре, так и рабочих процедурах.

Реформы в таможенной системе ведутся по нескольким направлениям, реализуются серьезные преобразования как в структуре, так и рабочих процедурах.

Как передает Report, об этом на встрече с участниками внешнеторговых операций Главного управления таможни Нахчывана заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Бахруз Гулиев.

По его словам, целью встречи является решение организационных вопросов по обеспечению еще более прозрачной и рациональной работы таможенной службы, созданию условий для упрощенной и оперативной доставки товаров и прохождения транспортных средств в пункты назначения, а также информирования бизнес-субъектов о реформах и новшествах в таможенной документации.

Б. Гулиев также проинформировал участников встречи о мерах, предпринимаемых таможенными органами для оперативности проведения экспортно-импортных операций, обеспечения прозрачности и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

Он подчеркнул, что важной составляющей этого является синхронизация деятельности таможенных органов и соответствующих государственных структур.

Планируемые дальнейшие работы в этом направлении позволят повысить эффективность борьбы с правонарушениями, улучшить обмен с таможенными органами других странах первичной информацией о товарах и транспортных средствах, предотвратит попытки уклонения от уплаты налогов и пошлин, считает он.

На прошедшей в интерактивном формате встрече представители таможни ответили на вопросы предпринимателей, были обсуждены и на месте решены некоторые вопросы.