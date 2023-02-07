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В Нахчыване обсудили поддержку предпринимателей

В Нахчыване обсудили поддержку предпринимателей В Нахчыване обсудили улучшение бизнес-среды и поддержку предпринимателей.
Бизнес
7 февраля 2023 г. 11:48
В Нахчыване обсудили поддержку предпринимателей

В Нахчыванской Автономной Республике (АР) обсудили улучшение бизнес-среды и меры поддержки предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы вместе с коллегами находимся с визитом в нашем историческом крае - Нахчыване. На встрече с полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуадом Наджафли мы поделились своими мыслями об экономическом потенциале региона, об улучшении бизнес-среды и поддержке предпринимателей", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda sahibkarlara dəstək müzakirə edilib

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