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В Нахчыване не будут предоставлять субсидии владельцам хозяйств, чьи земли не были проанализированы

В Нахчыване не будут предоставлять субсидии владельцам хозяйств, чьи земли не были проанализированы В следующем сезоне в Нахчыване не будут предоставляться субсидии владельцам хозяйств, чьи документы не были должным образом оформлены и чьи земли не были проанализированы.
Бизнес
27 июля 2023 г. 17:05
В Нахчыване не будут предоставлять субсидии владельцам хозяйств, чьи земли не были проанализированы

В следующем сезоне в Нахчыване не будут предоставляться субсидии владельцам хозяйств, чьи документы не были должным образом оформлены и чьи земли не были проанализированы.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказала временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Хаяла Дадашова на встрече с владельцами хозяйств и представителями исполнительной власти.

Было отмечено, что своевременная выплата субсидий владельцам хозяйств является одним из основных принципов: "Но, к сожалению, иногда возникают проблемы с документами. По этой причине к вопросам документации в следующем сезоне следует отнестись довольно серьезно".

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda torpaqları analiz edilməyən təsərrüfat sahiblərinə subsidiya verilməyəcək

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