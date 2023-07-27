В Нахчыване не будут предоставлять субсидии владельцам хозяйств, чьи земли не были проанализированы

В следующем сезоне в Нахчыване не будут предоставляться субсидии владельцам хозяйств, чьи документы не были должным образом оформлены и чьи земли не были проанализированы.

В следующем сезоне в Нахчыване не будут предоставляться субсидии владельцам хозяйств, чьи документы не были должным образом оформлены и чьи земли не были проанализированы.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказала временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики, заместитель министра Хаяла Дадашова на встрече с владельцами хозяйств и представителями исполнительной власти.

Было отмечено, что своевременная выплата субсидий владельцам хозяйств является одним из основных принципов: "Но, к сожалению, иногда возникают проблемы с документами. По этой причине к вопросам документации в следующем сезоне следует отнестись довольно серьезно".