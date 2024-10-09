О нас

В Нахчыване на аукционах продано 107 объектов недвижимости

В Нахчыване на аукционах продано 107 объектов недвижимости 12:23
Бизнес
9 октября 2024 г. 12:42
В Нахчыване на аукционах продано 107 объектов недвижимости

В январе-сентябре этого года в Нахчыванской Автономной Республике проведены аукционы и конкурсы по продаже 107 объектов недвижимости, в том числе 54 земельным участкам, 36 - нежилым помещениям, 5 - малым государственным предприятиям и 12 транспортным средствам.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Центре организации аукционов при Госслужбе по вопросам имущества Министерства экономики автономной республики.

За 9 месяцев этого года от продажи на аукционах малых государственных предприятий в бюджет поступило 406,5 тыс. манатов, от продажи нежилых помещений - 338,3 тыс. манатов.

В целом, в январе-сентябре поступления в бюджет автономной республики от продажи имущества на аукционах и конкурсах увеличились в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 926,8 тыс. манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda keçirilən hərrac və müsabiqələrdə 107 əmlak satılıb

Другие новости из категории

В этом году экспорт произведенной в Нахчыване продукции превысил 7 млн долларов
В этом году экспорт произведенной в Нахчыване продукции превысил 7 млн долларов
9 октября 2024 г. 12:51
AZSTANDART: Азербайджан обладает достаточным потенциалом для расширения экспорта халяльной продукции
AZSTANDART: Азербайджан обладает достаточным потенциалом для расширения экспорта халяльной продукции
9 октября 2024 г. 12:43
В Нахчыване количество трудовых договоров в частном секторе выросло почти вдвое
В Нахчыване количество трудовых договоров в частном секторе выросло почти вдвое
9 октября 2024 г. 12:22
AZSTANDART: Маркировка халяль на продаваемой в маркетах продукции не имеет юридического основания
AZSTANDART: Маркировка "халяль" на продаваемой в маркетах продукции не имеет юридического основания
9 октября 2024 г. 12:15
Регистрация недвижимости в Нахчыване выросла более чем на 2%
Регистрация недвижимости в Нахчыване выросла более чем на 2%
9 октября 2024 г. 12:11
В Нахчыване число активных налогоплательщиков выросло почти на 33%
В Нахчыване число активных налогоплательщиков выросло почти на 33%
9 октября 2024 г. 12:11
В Нахчыване за 9 месяцев предпринимателям выдано 76 лицензий
В Нахчыване за 9 месяцев предпринимателям выдано 76 лицензий
9 октября 2024 г. 11:52
В Азербайджане начинается выдача сертификатов Халяль
В Азербайджане начинается выдача сертификатов "Халяль"
9 октября 2024 г. 10:32
Бакинский главный центр здоровья реорганизуется
Бакинский главный центр здоровья реорганизуется
9 октября 2024 г. 09:59
В Азербайджане за 9 месяцев выдано льготных кредитов на сумму около 168 млн манатов  
В Азербайджане за 9 месяцев выдано льготных кредитов на сумму около 168 млн манатов  
8 октября 2024 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi