В Нахчыване на аукционах продано 107 объектов недвижимости

12:23

В январе-сентябре этого года в Нахчыванской Автономной Республике проведены аукционы и конкурсы по продаже 107 объектов недвижимости, в том числе 54 земельным участкам, 36 - нежилым помещениям, 5 - малым государственным предприятиям и 12 транспортным средствам.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Центре организации аукционов при Госслужбе по вопросам имущества Министерства экономики автономной республики.

За 9 месяцев этого года от продажи на аукционах малых государственных предприятий в бюджет поступило 406,5 тыс. манатов, от продажи нежилых помещений - 338,3 тыс. манатов.

В целом, в январе-сентябре поступления в бюджет автономной республики от продажи имущества на аукционах и конкурсах увеличились в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 926,8 тыс. манатов.