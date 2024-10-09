В Нахчыване количество трудовых договоров в частном секторе выросло почти вдвое

На 1 октября этого года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики увеличилось в 1,7 раза или на 4 712 единиц по сравнению с началом года, достигнув 11 098.

На 1 октября этого года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики увеличилось в 1,7 раза или на 4 712 единиц по сравнению с началом года, достигнув 11 098.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, по сравнению с началом прошлого года рост составил 3,6 раза или 8 039 договоров.

Кроме того, в январе-сентябре этого года объем фонда заработной платы налогоплательщиков, работающих в негосударственном секторе Нахчывана, составил 40,2 млн манатов, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.