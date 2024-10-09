О нас

В Нахчыване количество трудовых договоров в частном секторе выросло почти вдвое

В Нахчыване количество трудовых договоров в частном секторе выросло почти вдвое На 1 октября этого года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики увеличилось в 1,7 раза или на 4 712 единиц по сравнению с началом года, достигнув 11 098.
Бизнес
9 октября 2024 г. 12:22
В Нахчыване количество трудовых договоров в частном секторе выросло почти вдвое

На 1 октября этого года количество активных трудовых договоров в негосударственном секторе Нахчыванской Автономной Республики увеличилось в 1,7 раза или на 4 712 единиц по сравнению с началом года, достигнув 11 098.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, по сравнению с началом прошлого года рост составил 3,6 раза или 8 039 договоров.

Кроме того, в январе-сентябре этого года объем фонда заработной платы налогоплательщиков, работающих в негосударственном секторе Нахчывана, составил 40,2 млн манатов, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qeyri-dövlət sektorunda əmək müqavilələrinin sayı bu il 2 dəfəyə yaxın artıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 20:25
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi