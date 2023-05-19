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В Нахчыване число зарегистрированных налогоплательщиков выросло в 2,2 раза

В Нахчыване число зарегистрированных налогоплательщиков выросло в 2,2 раза В январе-апреле текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 1 938 новых налогоплательщиков.
Бизнес
19 мая 2023 г. 10:12
В Нахчыване число зарегистрированных налогоплательщиков выросло в 2,2 раза

В январе-апреле текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 1 938 новых налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Из них 87,6% - физические лица, 12,4% - юридические лица и иные организации, число физических лиц выросло в 2 раза, а юридических лиц - в 30 раз.

За четыре месяца текущего года 52% коммерческих структур были взяты на учет на основе электронных обращений, 48% - на основе письменных.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin sayı 2,2 dəfə artıb

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