В Нахчыване число зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 20%

В январе-феврале текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 1 175 новых налогоплательщиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, 95% из них - физические, 5% - юридические лица и другие организации.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 20%.
За два месяца 57% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном порядке, а 43% - на основе заявлений на бумажных носителях.