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В Нахчыване число зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 20%

В Нахчыване число зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 20% В январе-феврале текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 1 175 новых налогоплательщиков.
Бизнес
7 марта 2024 г. 17:20
В Нахчыване число зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 20%

В январе-феврале текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 1 175 новых налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, 95% из них - физические, 5% - юридические лица и другие организации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 20%.

За два месяца 57% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном порядке, а 43% - на основе заявлений на бумажных носителях.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin sayı 20 % artıb

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