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В Нахчыване банками и кредитными организациями выдано кредитов на 66,885 млн манатов

В Нахчыване банками и кредитными организациями выдано кредитов на 66,885 млн манатов За январь-март 2023 года банками и кредитных организаций, действующих в Нахчыванской Автономной Республике, а также Фондом развития предпринимательства НАР было выдано кредитов на 66 885 000 манатов.
Бизнес
20 мая 2023 г. 03:24
В Нахчыване банками и кредитными организациями выдано кредитов на 66,885 млн манатов

За январь-март 2023 года банками и кредитными организациями, действующими в Нахчыванской Автономной Республике, а также Фондом развития предпринимательства НАР было выдано кредитов на 66 885 000 манатов.

Как сообщает Report, об этом в интервью официальной прессе заявил премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Сабухи Мамедов.

Он отметил, что 4 миллиона 410 тысяч манатов или 6,6 процента кредитов пришлось на промышленность, 6 миллионов 493 тысячи манатов или 9,7 процента на торговлю, 4 миллиона 434 тысячи манатов или 6,6 процента на сельское хозяйство, 51 миллион 548 тысяч манатов или 77,1 процента выпало на долю кредитов, предоставленных другим областям.

"За январь-март текущего года через действующие в Автономной республике банки в зарубежные страны были переведены средства на сумму 20 миллионов 395 тысяч долларов США и 4 миллиона 717 тысяч евро", - подчеркнул Сабухи Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Cari ilin 3 ayında Naxçıvanda bank, kredit təşkilatları 66,8 milyon manat kredit verib

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