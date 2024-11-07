В Нахчыване 76% выданных кредитов направлено в сектор промышленности

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики в январе-октябре этого года направил 2 млн 767 тыс. манатов на финансирование проектов.

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики Нахчыванской Автономной Республики в январе-октябре этого года направил 2 млн 767 тыс. манатов на финансирование проектов.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Минэкономики НАР, значительная часть финансовой поддержки, выделенной Фондом за 10 месяцев этого года, была направлена в промышленность и сельское хозяйство.

75,9% выданных кредитов пришлось на сектор промышленности, 16,9% - на развитие различных сельскохозяйственных отраслей, 7,2% - на проекты, поддерживающие сектор услуг.