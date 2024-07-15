В Нахчыване 61,3% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде

В Нахчыванской Автономной Республике 61,3% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде.

В Нахчыванской Автономной Республике 61,3% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в январе-июне этого года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 3 567 новых налогоплательщиков.

В Государственной налоговой службе при министерстве экономики Автономной Республики сообщили, что 3 404 из них были физическими лицами, а 163 - юридическими лицами и другими организациями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 20,6%.

За 6 месяцев текущего года 61,3% коммерческих организаций взяты на учет в электронном виде, а 38,7% - на основании заявлений на бумажном носителе.