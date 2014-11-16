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    ​В Нью-Йорке продают дом из "Крестного отца" за $3 млн

    Этот особняк построили в 1930 году на площади 0,2 гектара

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке продается дом, в котором снимали фильм "Крестный отец".

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, он находиться на острове Стейтен-Айленд.

    Цена дома — 2 миллиона 890 тысяч долларов. Этот особняк построили в 1930 году на площади 0,2 гектара.

    В доме 5 спален и 7 ванных комнат, гараж на четыре автомобиля, бассейн и тренажерный зал.

    Кстати, на участке, который примыкает к дому, была снята свадьба Карло и Конни, дочери Вито Карлеоне.

    Этот дом посоветовал использовать для съемок актер Джанни Руссо, который сыграл зятя дона Корлеоне.

    Интересно, что режиссер "Крестного отца" Фрэнсис Форд Коппола не использовал в фильме интерьер дома.

    Тем не менее, последние владельцы, купившие дом в 2012 году за 1 миллион 700 тысяч долларов, воссоздали кабинет хозяина дома в полном соответствии с декорациями легендарного фильма.

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