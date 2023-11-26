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В Москве в павильоне "Азербайджан" прошло свыше 40 мероприятий

В Москве в павильоне "Азербайджан" прошло свыше 40 мероприятий Более 40 мероприятий провели в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве за четыре года, ежегодно павильон посещают более 1 млн человек.
Бизнес
26 ноября 2023 г. 15:07
В Москве в павильоне Азербайджан прошло свыше 40 мероприятий

Более 40 мероприятий провели в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве за четыре года, ежегодно павильон посещают более 1 млн человек.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В павильоне "Азербайджан", расположенный в №14 "Вычислительная техника и информатика" (бывший "Азербайджанская ССР") на ВДНХ, отмечает четыре года работы. Он открылся после реставрации 23 ноября 2019-го. Ежегодно павильон посещают более 1 млн человек. За четыре года в нем прошло свыше 40 мероприятий, среди которых художественные выставки, национальные праздники с дегустациями, музыкально-танцевальные выступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реставрация здания началась в 2014 году. В первую очередь специалисты демонтировали фальшфасад. Открылся исторический облик здания, украшенного этническими майоликовыми узорами и советской символикой. Следующий этап восстановления исторического облика павильона начался в 2018 году. В частности, в портале главного входа отреставрировали сталактитовый свод, украшенный виноградными лозами, а также лепной декор. Кроме того, восстановили гранитную парадную лестницу, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, карнизы, металлоконструкции оранжереи и стилобат.

Помимо этого, были воссозданы все элементы входной группы: парадный дверной блок, чаши двух парных фонтанов и исторические скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка", изготовленные по сохранившимся авторским слепкам из фонда Азербайджанского национального музея искусств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada “Azərbaycan” pavilyonunda 40-dan çox tədbir keçirilib

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