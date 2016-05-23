В Москве учрежден Российско-Азербайджанский деловой совет

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Москве состоялось учредительное заседание Российско-Азербайджанского делового совета.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе заседания участники обсудили меры по расширению двустороннего сотрудничества Азербайджана и России. В работе заседания приняли участие представители крупных российских компаний и предприятий.

Председателем делового совета избран генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков.

Как заявил П.Фрадков, уже сейчас наблюдается значительный интерес российских компаний к динамично развивающемуся азербайджанскому рынку, в частности, в области электроэнергетики, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, судостроения, химической промышленности и фармацевтики, а также совместных инфраструктурных проектов. "На данный момент группа РЭЦ уже поддержала 7 проектов на общую сумму порядка 260 млн. долл. В активной проработке находится еще 10 проектов на общую сумму более 360 млн. долларов США", - отметил Петр Фрадков.