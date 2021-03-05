В Москве состоялось открытие еще одного стенда с азербайджанской продукцией

На стенде представлены более 40 производителей 150 видов товаров

5 марта в Москве на площадке гипермаркета "Твой Дом" Крокус Сити состоялось открытие третьего стенда "Дары Азербайджана". Как сообщает российское бюро Report, на стенде представлены более 40 производителей 150 видов товаров.

"В преддверии Международного женского дня мы открываем третий стенд "Даров Азербайджана". Москвичи и гости столица отдают предпочтение Азербайджанской продукции. Ведь она и вкусная, и экологическая, и доступная по цене. Изучив отчетность, мы поняли, что объём продаваемой продукции увеличился на 300%", - заявил на открытии торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев.

Руководитель отдела рекламы и PR сети гипермаркетов "Твой Дом" Магеррам Ахмедов отметил, что стенд "Дары Азербайджана" открывается, чтобы, в первую очередь познакомить покупателей, население России с азербайджанской продукцией: "У нас большое изобилие товаров, но мы считаем своим долгом выделить именно среди всей массы товаров именно стенд с азербайджанской продукцией, чтобы показать и традиции Азербайджана, и то, что огромное количество продуктов имеет свою историю и хорошее качество".

Отметим, что началом проекту послужил фестиваль "Осенние Дары Азербайджана", который был организован Посольством и Торговым представительством Азербайджана в октябре 2018 года на Тверской площади.

Соглашение по стратегическому сотрудничеству с компанией "Крокус Групп" по открытию стендов "Дары Азербайджана" во всех гипермаркетах "Твой Дом" было достигнуто Торговым представительством в 2019 году. Благодаря проекту увеличились ассортимент и объём поставляемой продукции. За прошедший год продажа азербайджанских товаров в гипермаркетах "Твой Дом", где установлены стенды "Дары Азербайджана", увеличилась на 300%. Было продано товаров азербайджанского производства на сумму более 10 млн рублей в разделе бакалея и более 27 млн рублей в разделе напитки, в том числе азербайджанское вино.

Это уже третий по счету стенд "Дары Азербайджана" с азербайджанской продукцией в сети гипермаркетов "Твой Дом".