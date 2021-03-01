В Москве состоится открытие еще одного стенда с азербайджанской продукцией

Москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с азербайджанской продукцией, попробовать ее и оценить качество

5 марта в Москве состоится торжественная церемония открытия стенда "Дары Азербайджана". Как сообщает российское бюро Report, мероприятие пройдёт в рамках проекта "Торговый дом "Азербайджан"" на площадке гипермаркета "Твой Дом" Крокус Сити.

Москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с азербайджанской продукцией, попробовать ее и оценить качество.

Это уже третий по счету стенд "Дары Азербайджана" с азербайджанской продукцией в сети гипермаркетов "Твой Дом". Проект является составной частью разработанной Торговым представительством концепции по формированию комплексной системы по поддержке азербайджанских экспортеров и продвижению азербайджанской продукции на российском рынке "Торговый дом "Азербайджан"".