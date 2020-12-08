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В Москве проходит форум "Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства"

В Москве проходит форум "Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства" Участники мероприятия обсудят взаимодействие в финансовом секторе, сфере АПК, транспорта и логистики, медицины и фармацевтики, а также электронной коммерции
Бизнес
8 декабря 2020 г. 16:31
В Москве проходит форум Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства

Сегодня по инициативе Торгового представительства Азербайджанской Республики в России в Москве начался бизнес-форум "Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства". Как передает российское бюро Report, данное мероприятие, проходящее при поддержке "МБА-Москва", "КРОКУС ЛОГИСТИК", "Этномир", «Дары Азербайджана» и Savalan, является завершающим в текущем году заседанием Бизнес-клуба.

На мероприятии принимают участие представители Торгово-промышленной палаты РФ, Посольства Азербайджана в России, Министерства экономического развития России, Министерства экономики Азербайджана, Российского экспортный центра, Торгового представительства РФ в АР, а также эксперты, руководители предприятий и организаций, развивающих Российско-Азербайджанское торгово-экономическое сотрудничество и многие другие.

В ходе дискуссии будет обсуждаться взаимодействие в финансовом секторе, сфере АПК, транспорта и логистики, медицины и фармацевтики, а также электронной коммерции.

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Версия на английском языке ФотоMoscow hosts forum "Azerbaijan-Russia: Economic Diplomacy and Partnership Strategy"

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