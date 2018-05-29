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    В Московском регионе задержали около 20 тонн кильки из Азербайджана

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ На территории Московского региона задержали прибывший из Азербайджана груз с партией кильки весом 19,7 тонны.

    Как передает Report, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

    Как выяснилось во время ветеринарного контроля, в сопровождающих документах не было данных о стране транзита, холодильнике, вместо доэкспортного сертификата при заполнении указали протокол лабораторных исследований.

    Оформление продукта продолжили после получения разрешения надзорного ведомства и дополнительной информации от ветеринарной службы Азербайджана.

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