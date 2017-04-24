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    В министерстве экономики прошло совещание

    Шахин Мустафаев: Устойчивость азербайджанской экономики обеспечена

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министерство экономики провело совещание с участием руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций.

    Об этом сообщили Report в министерстве экономики.

    Министр экономики Шахин Мустафаев подчеркнул значимость выполнения задач, поставленных главой государства на заседании Кабинета министров и республиканском совещании ненефтяных экспортеров, для устойчивого развития экономики, повышения конкурентоспособности, расширения производства и экспортного потенциала и других стратегических вопросов.

    По его словам, глава государства положительно оценил итоги первого квартала 2017 года, подчеркнув роль всесторонних реформ для нейтрализации воздействия на экономику негативных процессов в мировой экономике и устойчивого развития экономики: "Эти реформы в основном направлены на развитие ненефтяного сектора, и благодаря их успешному проведению в этой области осуществлен серьезный переворот. Устойчивость азербайджанской экономики обеспечена".

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