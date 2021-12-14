В Министерстве экономики произведено новое назначение

В Центре координации и анализа четвертой промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана произведено новое назначение.

В Центре координации и анализа четвертой промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, Тамерлан Тагиев назначен на должность исполнительного директора центра.

Т.Тагиев ранее занимал должность главы Азербайджанского представительства Исламского банка развития.

В настоящее время он также является членом Совета директоров Исламского банка развития.

Отметим, что указом президента Азербайджанской Республики от 6 января 2021 года было создано публичное юридическое лицо "Центр координации и анализа четвертой промышленной революции" при Министерстве экономики.