В Минэкономики обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются азербайджанские предприниматели

В Министерстве экономики Азербайджана состоялись обсуждения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, и положения о партнерстве государственного и частного секторов в решении этих проблем.

В Министерстве экономики Азербайджана состоялись обсуждения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, и положения о партнерстве государственного и частного секторов в решении этих проблем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В ходе встречи с Фондом развития предпринимательства были подробно обсуждены дисконтные механизмы Фонда, предоставление выгодных бизнес-займов для предпринимателей, порядок регулирования взаимных обязательств.

Также было обращено внимание на механизмы налаживания коммуникаций с профильными институтами и предпринимателями, отмечена важность взаимодействия Фонда и предпринимателей при подготовке нормативно-правовых документов.

На встрече состоялся обмен мнениями с членами Общественного совета по направлениям сотрудничества, были выслушаны предложения, даны ответы на вопросы.