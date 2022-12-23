В Милли Меджлисе призвали снизить цены на продукты перед Новым годом

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса прозвучал призыв снизить цены на продовольственные товары перед Новым годом.
Как сообщает Report, с таким предложением выступил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.
"Прогнозы по инфляции в Азербайджане в этом году не оправдались. Первоначально прогнозировалось, что годовой рост цен составит 4%, а затем 12,5%, но по итогам 11 месяцев годовая инфляция составила 13,8%, а продовольственная инфляция - более 20%. Учитывая, что траты населения на продукты питания составляют до 60%, а у малообеспеченных слоев населения - еще больше, рост цен негативно сказывается на качестве жизни граждан. Я призываю завести такую традицию, при которой бизнесмены зарабатывали бы не от роста цен, а от увеличения объема продаж, тогда все слои населения смогли бы накрыть праздничный стол", - сказал депутат.