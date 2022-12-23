О нас

В Милли Меджлисе призвали снизить цены на продукты перед Новым годом

В Милли Меджлисе призвали снизить цены на продукты перед Новым годом Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса прозвучал призыв снизить цены на продовольственные товары перед Новым годом.
Бизнес
23 декабря 2022 г. 12:34
В Милли Меджлисе призвали снизить цены на продукты перед Новым годом

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса прозвучал призыв снизить цены на продовольственные товары перед Новым годом.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.

"Прогнозы по инфляции в Азербайджане в этом году не оправдались. Первоначально прогнозировалось, что годовой рост цен составит 4%, а затем 12,5%, но по итогам 11 месяцев годовая инфляция составила 13,8%, а продовольственная инфляция - более 20%. Учитывая, что траты населения на продукты питания составляют до 60%, а у малообеспеченных слоев населения - еще больше, рост цен негативно сказывается на качестве жизни граждан. Я призываю завести такую традицию, при которой бизнесмены зарабатывали бы не от роста цен, а от увеличения объема продаж, тогда все слои населения смогли бы накрыть праздничный стол", - сказал депутат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Yeni il qabağı qiymətləri aşağı salmağa çağırış edilib

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi