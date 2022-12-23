В Милли Меджлисе призвали снизить цены на продукты перед Новым годом

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса прозвучал призыв снизить цены на продовольственные товары перед Новым годом.

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса прозвучал призыв снизить цены на продовольственные товары перед Новым годом.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли.

"Прогнозы по инфляции в Азербайджане в этом году не оправдались. Первоначально прогнозировалось, что годовой рост цен составит 4%, а затем 12,5%, но по итогам 11 месяцев годовая инфляция составила 13,8%, а продовольственная инфляция - более 20%. Учитывая, что траты населения на продукты питания составляют до 60%, а у малообеспеченных слоев населения - еще больше, рост цен негативно сказывается на качестве жизни граждан. Я призываю завести такую традицию, при которой бизнесмены зарабатывали бы не от роста цен, а от увеличения объема продаж, тогда все слои населения смогли бы накрыть праздничный стол", - сказал депутат.