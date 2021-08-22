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В Международном аэропорту Физули проверяется готовность радиотехнических средств

В Международном аэропорту Физули проверяется готовность радиотехнических средств С этой целью с 20 по 25 августа проводятся полеты на специальном воздушном судне
Бизнес
22 августа 2021 г. 14:44
В Международном аэропорту Физули проверяется готовность радиотехнических средств

В Международном аэропорту Физули проверяется готовность радиотехнических средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как отмечается, с этой целью с 20 по 25 августа проводятся полеты на специальном воздушном судне.

Проверка осуществляется с применением полностью автоматизированного комплекса Aerodata AD-FIS-112, установленного на борту самолета бизнес-класса ATR 42-500.

Отметим, что AFIS (Aero Flight Inspection System) является современной и полностью автоматизированной системой контроля полетов, которая используется для проверки наземной радионавигационной системы и средств снижения.

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Версия на английском языке Test flights start at Fuzuli International Airport
Версия на азербайджанском языке “Füzuli” Beynəlxalq hava limanında sınaq uçuşları başlayıb

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