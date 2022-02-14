В марте в Азербайджане пройдут еще три приватизационных аукциона

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики проведет 17, 29 и 31 марта аукционы по приватизации государственного имущества.

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики проведет 17, 29 и 31 марта аукционы по приватизации государственного имущества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

По информации, 17 марта на торги будут выставлены 12 транспортных средств, 29 марта - 15 малых государственных предприятий и объектов, 1 недостроенное строение, 16 транспортных средств, 31 марта - 15 транспортных средств.

На торги будут выставлены транспортные средства различных марок. Среди приватизируемых автомобилей преобладают машины российского и южнокорейского производства. Дата выпуска транспортных средств варьируется в пределах 1986-2010 годов.

За исключением двух выставленных на аукцион малых государственных предприятий и объектов, все остальные расположены в регионах.

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/3mmNVpB .

Желающие участвовать в приватизационных аукционах могут выбрать выставленную на аукцион государственную собственность на сайте службы (emlak.gov.az) или на портале приватизации (privatization.az). На портале электронных услуг (e-emlak.gov.az) можно выбрать соответствующую услугу по аукциону, заплатить залог в размере до 10% от первоначальной аукционной цены госимущества и получить статус участника. Заказчики также могут присоединиться к аукционам в онлайн-форме.

Заинтересованные в процессе могут также понаблюдать за аукционом без регистрации на портале электронных услуг Государственной службы по имущественным вопросам (e-emlak.gov.az).