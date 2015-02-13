​В марте пройдет чешско-азербайджанский бизнес-форум

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В марте этого года предусматривается визит в Азербайджан министра промышленности и торговли Чехии и проведение бизнес-форума между предпринимателями.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, этих вопросов коснулись также на встрече министра экономики и промышленности Шахина Мустафаева с послом Чехии в Азербайджане Витезславом Пивонка.

Министр заявил об успешном развитии связей между Азербайджаном и Чехией, затронул деятельность межправительственной комиссии между нашими странами, отметил о расширении торговых связей и пр.

В свою очередь посол отметил о заинтересованности Чехии в расширении связей с Азербайджаном в ненефтяной сфере.