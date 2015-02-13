 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В марте пройдет чешско-азербайджанский бизнес-форум

    Чехия намерена расширить связи с Азербайджаном в ненефтяной сфере

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В марте этого года предусматривается визит в Азербайджан министра промышленности и торговли Чехии и проведение бизнес-форума между предпринимателями.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, этих вопросов коснулись также на встрече министра экономики и промышленности Шахина Мустафаева с послом Чехии в Азербайджане Витезславом Пивонка.

    Министр заявил об успешном развитии связей между Азербайджаном и Чехией, затронул деятельность межправительственной комиссии между нашими странами, отметил о расширении торговых связей и пр.

    В свою очередь посол отметил о заинтересованности Чехии в расширении связей с Азербайджаном в ненефтяной сфере.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi