В марте объем поступивших на Azexport заказов увеличился на 16%

В январе-марте 2022 года на портал Azexport.az поступило заказов на сумму 132,6 млн долларов США.

В январе-марте 2022 года на портал Azexport.az поступило заказов на сумму 132,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это означает увеличение по сравнению с первым кварталом 2021 года на 1,4 млн долларов США или на 1,07 млн манатов.

Кроме того, стоимость поступивших на портал Azexport.az экспортных заказов в марте 2022 года составила 48,7 млн долларов, что на 6,7 млн долларов или 15,95% больше, чем в марте прошлого года.

За прошлый месяц большинство экспортных заказов поступило на табак, строительные материалы, картофель, кукурузное масло, клубнику и др.