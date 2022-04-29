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В марте объем поступивших на Azexport заказов увеличился на 16%

В марте объем поступивших на Azexport заказов увеличился на 16% В январе-марте 2022 года на портал Azexport.az поступило заказов на сумму 132,6 млн долларов США.
Бизнес
29 апреля 2022 г. 13:51
В марте объем поступивших на Azexport заказов увеличился на 16%

В январе-марте 2022 года на портал Azexport.az поступило заказов на сумму 132,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это означает увеличение по сравнению с первым кварталом 2021 года на 1,4 млн долларов США или на 1,07 млн манатов.

Кроме того, стоимость поступивших на портал Azexport.az экспортных заказов в марте 2022 года составила 48,7 млн долларов, что на 6,7 млн долларов или 15,95% больше, чем в марте прошлого года.

За прошлый месяц большинство экспортных заказов поступило на табак, строительные материалы, картофель, кукурузное масло, клубнику и др.

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Версия на азербайджанском языке "Azexport"a sifarişlər martda 16 % artıb

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