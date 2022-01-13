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В MARSA LLC произведены новые назначения

В MARSA LLC произведены новые назначения В MARSA LLC назначен новый управляющий директор.
Бизнес
13 января 2022 г. 12:20
В MARSA LLC произведены новые назначения

В MARSA LLC назначен новый управляющий директор.

Как сообщает Report, на эту должность назначена Ирада Султанова.

Она имеет более чем 20-летний опыт работы на медиа-рынке Азербайджана. Последние 11 лет она исполняла обязанности управляющего директора одного из ведущих медиа-агентств страны UM Azerbaijan. Занималась развитием агентства, увеличением клиентской базы и обеспечением успешного предоставления услуг. Она обладает пониманием потребностей как самих медиа-агентств, так и рекламодателей.

Другим назначением Сурия Ализаде возглавила отдел клиентского обслуживания, Таир Джафаров - отдел технического обслуживания, а Анар Ибрагимов - отдел исследований.

MARSA LLC является официальным технологическим партнером компании "Кантар" - одной из лидирующих в мире исследовательских компаний в области средств массовой информации.

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