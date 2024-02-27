В мае в Баку пройдут выставки Caspian Agro и Interfood Azerbaijan

15-17 мая в Бакинском Экспо-центре пройдут международные выставки Caspian Agro, которая является 17-й по счету и 29-я Международная выставка InterFood Azerbaijan.

15-17 мая в Бакинском Экспо-центре пройдут международные выставки Caspian Agro, которая является 17-й по счету и 29-я Международная выставка InterFood Azerbaijan.

Об этом сообщили Report в компании Caspian Event Organisers, являющейся организатором выставок.

Согласно информации, выставка вновь соберет ведущих участников агропромышленного комплекса, отечественных и зарубежных экспертов, в том числе импортеров, экспортеров, дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции, представителей оптовой и розничной торговли, а также многотысячную аудиторию профессиональных посетителей, в том числе фермеров. Помимо Азербайджана, компании из Беларуси, Бельгии, Германии, Грузии, Израиля, Италии, Китая, Латвии, Нидерландов, России, Сербии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии и Южной Кореи будут в числе участников выставки.

Основные подразделения Caspian Agro, которые будут работать в течение трех дней, включают сельскохозяйственную технику, сельскохозяйственные объекты и оборудование, ирригационную систему, упаковку, инновационные технологии в сельском хозяйстве, животноводство и птицеводство, теплицы, корма, ветеринарию, растениеводство, удобрения, выращивание фруктов и овощей.

Параллельно с Caspian Agro будет организована 29-я Азербайджанская Международная Выставка "Пищевая Промышленность" InterFood Azerbaijan, которая является главным местом встречи представителей пищевой промышленности Каспийского региона. Помимо Азербайджана, на выставке будут представлены компании из Беларуси, Венесуэлы, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, России, Тайланда, Туркменистана, Турции и Шри-Ланки.

InterFood Azerbaijan — это место возможностей для экспонентов продать свою продукцию и найти дистрибьюторов и представителей для своих компаний. Замороженные продукты и полуфабрикаты, кондитерские и мучные изделия, консервы, мясная продукция, молочная продукция, фрукты и овощи, маслопродукты, соки, чай, продукты здорового питания, а также оборудование для переработки фруктов и овощей, упаковки и ряд других продуктов будут представлены на единой платформе.

На выставке в 2024 году впервые пройдет конкурс Agro Hackathon, который соберет команды разработчиков программного обеспечения, дизайнеров интерфейсов и программистов, чтобы найти технологические решения, в области сельского хозяйства и создать новые проекты. Команды-победители будут награждены денежными призами и другими ценными подарками.