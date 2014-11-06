В Лондоне состоялся бизнес-форум, посвященный экономическому потенциалу Азербайджана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе Общества Европа-Азербайджан (TEAS) в Лондоне состоялся традиционный бизнес-форум, посвященный экономическому потенциалу Азербайджана.

Как сообщает Report, организационную поддержку мероприятию оказали Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и посольство Азербайджана в Великобритании.

На открытии мероприятия выступила бизнес-координатор TEAS Ванесса Рейн. Она акцентировала внимание участников форума на наличии в Азербайджане инфраструктуры, отвечающей самым современным требованиям, а также рассказала о достижениях республики, повышении уровня благосостояния населения страны, укреплении сотрудничества между государственным и частным секторами.

Далее на мероприятии выступил исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, подчеркнув, что несмотря на сложности, сопряженные с последствиями агрессии Армении в отношении Азербайджана, республика смогла обеспечить политическую и экономическую стабильность.

В свою очередь председатель TEAS Талех Гейдаров отметил, что целью проведения форума является информирование бизнес-общественности двух стран об экономических возможностях Азербайджана и Великобритании, формирование площадки для первичных контактов компаний, обмен мнениями по реализации и сотрудничеству в рамках конкретных бизнес-проектов.

Он выразил уверенность в том, что данный форум внесет вклад в еще большее углубление экономических связей между Великобританией и Азербайджаном, создаст благоприятные условия для планирования новых проектов.

В свою очередь торговый посланник премьер-министра Великобритании, член палаты лордов Ричард Рисби выразил восхищение темпами всестороннего развития Азербайджана, в особенности столицы - Баку, где он недавно побывал.

"Стабилизация финансовой системы, создание новых бизнес-возможностей, структурные изменения и коренные реформы - это реалии сегодняшнего Азербайджана, который обладает достаточным потенциалом для еще большего развития", - отметил Лорд Рисби.

Заместитель исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании Ильхам Алиев проинформировал участников форума о сферах деятельности представляемой им структуры. Он отметил, что Азербайджан представляет большое значение для британских инвесторов, а предприниматели двух стран проявляют интерес к взаимным инвестициям.

Далее бизнес-форум продолжил работу в рамках сессий.