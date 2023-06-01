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В Латвии впервые открылась выставка азербайджанских ковров

В Латвии впервые открылась выставка азербайджанских ковров Азербайджанские ковры впервые в Северной Европе выставлены в городе Лиепая (Латвия), который был выбран культурной столицей Европы на 2027 год.
Бизнес
1 июня 2023 г. 12:47
В Латвии впервые открылась выставка азербайджанских ковров

Азербайджанские ковры впервые в Северной Европе выставлены в городе Лиепая (Латвия), который был выбран культурной столицей Европы на 2027 год.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО ”Азерхалча", на выставке, которая открылась 31 мая, наряду с коврами были представлены фотовыставка и видеоролики, посвященные искусству ковроткачества Азербайджана.

Мэр города Лиепая Гунарс Ансинш отметил, что это событие является знаменательным для города, напомнил, что Азербайджан является первой иностранной страной и партнером, поддержавшим кандидатуру Лиепаи в качестве культурной столицы Европы на 2027 год, и подчеркнул, что в этом контексте проведение выставки азербайджанских ковров как первого мероприятия имеет большое символическое значение.

Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов отметил, что выставка дает возможность местной общественности поближе познакомиться с древней культурой и искусством ковроткачества Азербайджана и вносит ценный вклад в двустороннее сотрудничество.

Председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов подчеркнул, что ковроткачество занимает особое место в истории национальной культуры народа. Он отметил, что основной целью ОАО "Азерхалча" является сохранение традиций ковроткачества и дальнейшее развитие этого искусства.

Директор Лиепайского музея Датсе Каркла отметила, что выставка ковров является важным событием в культурной жизни города Лиепая и что азербайджанское искусство ковроткачества включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также выразила уверенность в том, что представленные ковры вызовут большой интерес у местной общественности и гостей города.

По данным музея, на открытии выставки присутствовало рекордное количество посетителей.

Выставка будет открыта для посещения в течение месяца.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xalçalarının ilk dəfə Latviyada sərgisinin açılışı olub 

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