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    В Латвии представлены инвестиционные возможности Азербайджана

    В мероприятии участвовали представители бизнес-кругов, банковского сектора Латвии, послы и дипломаты зарубежных стран

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Латвийском дипломатическом клубе состоялось мероприятие, посвященное популяризации экономического потенциала Азербайджана и привлечению зарубежных инвестиций.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в Латвии, в мероприятии участвовали представители бизнес-кругов, банковского сектора Латвии, послы и дипломаты зарубежных стран.

    Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов выступил на мероприятии с лекцией на тему "Экономическое развитие Азербайджана на современном этапе".

    Говоря об экономических успехах страны, посол подчеркнул всестороннее развитие Азербайджана. Отметив широкий размах реформ в агропромышленном комплексе, посол заявил о создании в стране сильного класса предпринимателей. Дж. Ахундов также рассказал о созданных в Азербайджане технологических парках, туристическом потенциале Азербайджана, условиях для вложений.

    В конце участники мероприятия задали послу интересующие их вопросы.

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