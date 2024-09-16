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В Кура-Аразской низменности начался аудит коллекторно-дренажных систем

В Кура-Аразской низменности начался аудит коллекторно-дренажных систем Счетная палата начала аудит коллекторно-дренажных систем Кура-Аразской низменности.
Бизнес
16 сентября 2024 г. 15:50
В Кура-Аразской низменности начался аудит коллекторно-дренажных систем

Счетная палата начала аудит коллекторно-дренажных систем Кура-Аразской низменности.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на международной конференции на тему "Отчетность и прозрачность на основе зеленой экономики" в Баку.

По его словам, в текущем году экологические аудиты продолжаются.

"Палата также проводит аудиты по борьбе с деградацией коллекторно-дренажных систем и орошаемых земель в Кура-Аразской низменности, оценку эффективности и результативности управления безопасными отходами, а также аудиты проекта "Умное село", способствующего развитию зеленой экономики на освобожденных территориях", - сказал председатель палаты.

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Версия на азербайджанском языке Kür-Araz ovalığında kollektor-drenaj sistemlərinin auditinə başlanılıb

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