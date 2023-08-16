В KOBIA состоялась встреча с руководством ООО “Wolt Azerbaijan"

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялась встреча с руководством компании ООО “Wolt Azerbaijan”.

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялась встреча с руководством компании ООО “Wolt Azerbaijan”.

Об этом Report сообщили в KOBIA.

Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг компании за последние несколько дней, было заслушано мнение ее руководства по этому вопросу.

Было отмечено, что в соответствии с мандатом, KOBIA всегда находится рядом с предпринимателями и оказывает поддержку субъектам бизнеса в рамках своих полномочий для защиты их законных интересов.

Сообщается, что KOBIA готова поддержать защиту законных интересов компании и помочь в урегулировании сложившейся ситуации: "В то же время до внимания руководства компании были доведены вопросы защиты прав и здоровья потребителей, обеспечения интересов лиц, участвующих в доставке продуктов питания".