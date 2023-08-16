О нас

В KOBIA состоялась встреча с руководством ООО “Wolt Azerbaijan"

В KOBIA состоялась встреча с руководством ООО “Wolt Azerbaijan" В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялась встреча с руководством компании ООО “Wolt Azerbaijan”.
Бизнес
16 августа 2023 г. 14:11
В KOBIA состоялась встреча с руководством ООО “Wolt Azerbaijan

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялась встреча с руководством компании ООО “Wolt Azerbaijan”.

Об этом Report сообщили в KOBIA.

Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг компании за последние несколько дней, было заслушано мнение ее руководства по этому вопросу.

Было отмечено, что в соответствии с мандатом, KOBIA всегда находится рядом с предпринимателями и оказывает поддержку субъектам бизнеса в рамках своих полномочий для защиты их законных интересов.

Сообщается, что KOBIA готова поддержать защиту законных интересов компании и помочь в урегулировании сложившейся ситуации: "В то же время до внимания руководства компании были доведены вопросы защиты прав и здоровья потребителей, обеспечения интересов лиц, участвующих в доставке продуктов питания".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KOBİA son vəziyyətlə bağlı “Volt Azərbaycan” şirkəti ilə görüşüb

Самое читаемое

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
14 августа 2023 г. 00:38
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
14 августа 2023 г. 16:45
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
14 августа 2023 г. 22:16
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
15 августа 2023 г. 10:56
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
15 августа 2023 г. 13:22
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
16 августа 2023 г. 10:18
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
9 августа 2023 г. 23:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi