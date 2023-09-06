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В KOBIA состоялась встреча с предпринимателями в сфере курьерских услуг

В KOBIA состоялась встреча с предпринимателями в сфере курьерских услуг В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялась встреча с предпринимателями в сфере транспортных и курьерских услуг.
Бизнес
6 сентября 2023 г. 14:44
В KOBIA состоялась встреча с предпринимателями в сфере курьерских услуг

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялась встреча с предпринимателями в сфере транспортных и курьерских услуг.

Как сообщает Report, об этом написал председатель KOBIA Орхан Мамедов на своей странице в социальной сети "Х".

Мамедов отметил, что участники встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и поддержку, которую может оказать KOBIA в их решении.

По словам Мамедова, состоялся обмен мнениями об организации деятельности на единой платформе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA daşıma və kuryer xidməti göstərən sahibkarlarla sektordakı çətinlikləri müzakirə edib

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