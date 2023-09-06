В KOBIA состоялась встреча с предпринимателями в сфере курьерских услуг

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялась встреча с предпринимателями в сфере транспортных и курьерских услуг.

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялась встреча с предпринимателями в сфере транспортных и курьерских услуг.

Как сообщает Report, об этом написал председатель KOBIA Орхан Мамедов на своей странице в социальной сети "Х".

Мамедов отметил, что участники встречи обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и поддержку, которую может оказать KOBIA в их решении.

По словам Мамедова, состоялся обмен мнениями об организации деятельности на единой платформе.