О нас
Report Georgia
Аудио новости

В KOBİA проходит брифинг по итогам деятельности

В KOBİA проходит брифинг по итогам деятельности Об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам деятельности структуры в 2020 году
Бизнес
1 марта 2021 г. 11:53
В KOBİA проходит брифинг по итогам деятельности
Report/ Elchin Murad

В рамках формирования и регулирования единой госполитики в сфере малого и среднего бизнеса в Азербайджане в прошлом году по инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики было подготовлено 7 нормативных документов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам деятельности структуры в 2020 году.

По его словам, два из этих документов уже утверждены.

Кроме того, О.Мамедов отметил, что в прошлом году в стране начали действовать 4 "Друга МСП", тем самым их число достигло 25: "Работа по расширению этой сети будет продолжена. Агентство также создает дома МСП. В феврале прошлого года начал свою деятельность дом МСП в Хачмазе. В ближайшие дни планируется создание дома МСБ в Евлахе. Также продолжаются работы по расширению дома МСП в Баку".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KOBİA ötən il nə edib? - Sədr hesabat verir

Новости партнеров

Самое важное

Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
Директор УВД AZANS: Открытие международного аэропорта в Физули планируется осенью
27 февраля 2021 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ
27 февраля 2021 г. 00:06
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
Президент: Деятельность миротворцев в Азербайджане носит временный характер
26 февраля 2021 г. 13:58
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
Названа дата проведения очередной встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России
26 февраля 2021 г. 13:56
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты Искандер
Президент Азербайджана: Мы не наблюдали пуска ракеты "Искандер"
26 февраля 2021 г. 13:49
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
Президент Азербайджана: Армения в очередной раз может потерять исторический шанс
26 февраля 2021 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi