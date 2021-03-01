В KOBİA проходит брифинг по итогам деятельности

Об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам деятельности структуры в 2020 году

В рамках формирования и регулирования единой госполитики в сфере малого и среднего бизнеса в Азербайджане в прошлом году по инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики было подготовлено 7 нормативных документов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBİA Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам деятельности структуры в 2020 году.

По его словам, два из этих документов уже утверждены.

Кроме того, О.Мамедов отметил, что в прошлом году в стране начали действовать 4 "Друга МСП", тем самым их число достигло 25: "Работа по расширению этой сети будет продолжена. Агентство также создает дома МСП. В феврале прошлого года начал свою деятельность дом МСП в Хачмазе. В ближайшие дни планируется создание дома МСБ в Евлахе. Также продолжаются работы по расширению дома МСП в Баку".